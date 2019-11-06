"Роснефть" пока не завершила расчет убытков после ЧП на "Дружбе"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Роснефть" пока не завершила расчет убытков от ЧП на "Дружбе", претензии контрагентов продолжали поступать и в третьем квартале, говорится в материалах компании.

"В связи загрязнением нефти в апреле 2019 года в магистральном нефтепроводе "Дружба", в ПАО "НК "Роснефть" в ходе третьего квартала 2019 года продолжили поступать претензии ряда покупателей нефти, в которых указывается на доставку нефти с многократным превышением предельно допустимых показателей хлорорганических соединений (относительно соответствующих технических регламентов и стандартов)", - сообщила "Роснефть", добавив, что осуществляла при этом сдачу нефти в систему магистральных нефтепроводов в соответствии с требованиями техрегламентов и стандартов.

"Также с претензиями к компании обратились покупатели, которые не получили законтрактованные объемы нефти из-за остановки прокачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по причине загрязнения", - говорится в сообщении.

"Роснефть" полагает, что расчет убытков из-за ЧП на "Дружбе" может быть завершен после комплексной оценки его влияния на деятельность компании, включая фактор вынужденного снижения добычи нефти, а также получения полных и документально подтвержденных сумм претензий со стороны всех покупателей и их перевыставления в адрес "Транснефти" для получения возмещения.