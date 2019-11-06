Лавров назвал цель ущемления прав российских журналистов за рубежом

"Прямое ущемление прав российских медиа в целом ряде стран ОБСЕ стало частью той кампании, которая, как вчера подтвердил в Кремле президент Путин, преследует цель искусственно и грубо сократить пространство русского языка в мире. Считаем, что ОБСЕ обязана дать не просто принципиальную оценку грубым проявлениям борьбы с журналистами, но решительно добиваться пресечения порочной практики подавления альтернативных точек зрения", - сказал министр, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век"