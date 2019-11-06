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РИА Новости
Медиавойны

Лавров назвал цель ущемления прав российских журналистов за рубежом

10:40 06.11.2019 (обновлено: 10:43 06.11.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ущемление прав российских медиа в ряде стран ОБСЕ - часть кампании по сокращению русского языка в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прямое ущемление прав российских медиа в целом ряде стран ОБСЕ стало частью той кампании, которая, как вчера подтвердил в Кремле президент Путин, преследует цель искусственно и грубо сократить пространство русского языка в мире. Считаем, что ОБСЕ обязана дать не просто принципиальную оценку грубым проявлениям борьбы с журналистами, но решительно добиваться пресечения порочной практики подавления альтернативных точек зрения", - сказал министр, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век"
Студия телеканала RT France
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МедиавойныОБСЕСергей ЛавровМИД РФРоссияВ мире
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