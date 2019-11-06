Лавров прокомментировал отказ Лондона в аккредитации российским журналистам

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Цель отказа в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне российским журналистам - размытие универсальных стандартов свободы СМИ, предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделение их на своих и чужих, в целом – введение политической цензуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отказ Лондона в аккредитации российским СМИ на данное мероприятие - не первый подобный случай. Ранее российскому информационному агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.
"Глубокое беспокойство вызывают попытки в обход общепризнанных многосторонних площадок навязать мировому сообществу неинклюзивные непрозрачные инициативы. Недавний пример - мероприятие в Лондоне под громким названием "конференция по свободе СМИ", на которую власти Великобритании и организаторы попросту не пустили российских представителей - как журналистов, так и дипломатов. По нашему мнению, цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих - размыть существующие универсальные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, а если говорить прямо - ввести политическую цензуру", - сказал Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.