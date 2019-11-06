Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T10:39Z
https://ria.ru/20191106/1560621228.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156038/19/1560381997_0:246:3072:1974_1036x0_80_0_0_33b4787b48f6167d2d5a76eaabba6019.jpg
РИА Новости
Медиавойны

Лавров прокомментировал отказ Лондона в аккредитации российским журналистам

10:39 06.11.2019
1419
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Цель отказа в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне российским журналистам - размытие универсальных стандартов свободы СМИ, предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделение их на своих и чужих, в целом – введение политической цензуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отказ Лондона в аккредитации российским СМИ на данное мероприятие - не первый подобный случай. Ранее российскому информационному агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.
"Глубокое беспокойство вызывают попытки в обход общепризнанных многосторонних площадок навязать мировому сообществу неинклюзивные непрозрачные инициативы. Недавний пример - мероприятие в Лондоне под громким названием "конференция по свободе СМИ", на которую власти Великобритании и организаторы попросту не пустили российских представителей - как журналистов, так и дипломатов. По нашему мнению, цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих - размыть существующие универсальные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, а если говорить прямо - ввести политическую цензуру", - сказал Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.
Директор по корпоративным связям Sputnik Петр Лидов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
29 октября, 21:15Сказано в эфире
"Sputnik ‒ он очень разный". Петр Лидов об иновещании сегодняДиректор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов рассказал в эфире радио Sputnik о главных отличиях сегодняшнего российского иновещания от вещания на зарубежные страны советских времен.
2700152
Обсудить 0
МедиавойныОБСЕSputnikСергей ЛавровМИД РФЛондонОбщество
Рекомендуем
Сергей Лавров на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
МИД не считает нужным ограничивать иностранные СМИ, заявил Лавров
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
Комитет Госдумы вернул законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Сергей Лавров
Лавров сравнил дискриминацию российских СМИ на Западе с делом Скрипалей
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter не объяснил блокировку палестинского новостного агентства
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал аккаунты ливанского телеканала "Аль-Манар"
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал аккаунт палестинского сайта Quds News Network
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал цель ущемления прав российских журналистов за рубежом
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве. 18 апреля 2019
В США издали иллюстрированную книгу про доклад Мюллера
Объект газотранспортной системы Украины
Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
Лента новостейМолния