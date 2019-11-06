Россия обеспечит условия работы для всех журналистов, заявил Лавров

"В любом случае Россия продолжит обеспечивать беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности для всех без исключения журналистов в полном соответствии со взятыми на себя международными обязательствами, будет выступать за честный, равноправный диалог под эгидой ОБСЕ", - сказал Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой Офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.