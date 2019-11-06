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РИА Новости

Россия обеспечит условия работы для всех журналистов, заявил Лавров

10:37 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности для всех без исключения журналистов, будет выступать за честный диалог под эгидой ОБСЕ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В любом случае Россия продолжит обеспечивать беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности для всех без исключения журналистов в полном соответствии со взятыми на себя международными обязательствами, будет выступать за честный, равноправный диалог под эгидой ОБСЕ", - сказал Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой Офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.
Министр отметил, что именно в рамках такого диалога можно предметно, без политизации рассматривать любые вопросы, которые неизбежно возникают у государств-участников ОБСЕ к друг другу.
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