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РИА Новости

Минприроды предложило перевести заброшенные пашни в лесной фонд

10:34 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПолевые работы
Полевые работы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Минприроды считают, что сельскохозяйственные земли, которые долгое время не используются по назначению, следует перевести в лесной фонд, и тогда на них можно будет выращивать лесные плантации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее крупнейшие природоохранные организации - российское отделение Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и Лесной попечительский совет (FSC) направили обращение к главе правительства РФ с просьбой обеспечить законодательную базу для ведения интенсивного лесного хозяйства на заброшенных сельскохозяйственных землях.
"Мы исходим из целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения - ведение сельскохозяйственного производства, поэтому выращивание лесов, за исключением специальных защитных лесов (агролесомелиорация), не предусмотрено земельным законодательством. Для этого предназначены земли лесного фонда. Поэтому предлагается для ведения лесного хозяйства перевести заросшие невостребованные сельхозземли в лесной фонд", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве уточнили, что лесные плантации - это отдельный вид использования лесов, являющийся предпринимательской деятельностью. Участки под их выращивание предоставляют регионы, а выращивают их предприниматели.
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"Закон о Защитных лесах (538-ФЗ), подготовленный Минприроды России, принят в конце прошлого года. Закон решает проблему лесов на землях сельхозназначения. Введена отдельная статья о лесах на указанной категории земель. Особенности охраны, зашиты и воспроизводства указанных лесов устанавливается правительством РФ. Соответствующий проект акта Минприроды подготовлен", - сообщили в ведомстве.
Сроки возможного принятия нормативной базы для перевода земель из одной категории в другую в Минприроды не уточнили.
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