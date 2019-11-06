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РИА Новости

Нижегородский политтехнолог получил срок за пособничество в мошенничестве

10:31 06.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Нижегородский политтехнолог Сергей Воронов осужден на 3 года лишения свободы за пособничество в мошенничестве в особо крупном размере по делу бывшего главы регионального отделения "Справедливой России" Александра Бочкарева, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии суда и следствия, в июне-августе 2015 года Бочкарев и Воронов за 5 миллионов рублей, которые якобы должны были пойти на избирательную кампанию, пообещали включить мужчину в список кандидатов в депутаты гордумы Нижнего Новгорода от партии "Справедливая Россия". Желавшего получить мандат депутата гордумы заверили, что вернут ему 4,5 миллиона рублей в случае неизбрания. Потерпевший частями передал обвиняемым требуемые деньги, однако так и не был избран депутатом.
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"Вплоть до августа 2017 года потерпевший неоднократно пытался вести переговоры с обвиняемыми о возврате денежных средств. Бочкарев вернул ему только 400 тысяч рублей. В сентябре 2017 года потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Вину по предъявленному обвинению Бочкарев и Воронов не признали", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В отношении Бочкарева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, к его соучастнику Воронову применили подписку о невыезде. В мае 2019 года Бочкарев умер, суд прекратил в отношении него уголовное преследование по нереабилитирующим обстоятельствам.
"Суд признал Воронова виновным в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в сообщении.
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