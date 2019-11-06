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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Мастерство или ремесло? Маша Трауб о том, как пишутся книги

12:00 06.11.2019
351
Как вы это делаете?!
Мастерство или ремесло? Маша Трауб о том, как пишутся книги
12:00
Она написала первую повесть на спор с мужем, а потом выпустила ещё несколько десятков успешных произведений. Можно ли понять, какая книга станет бестселлером сейчас, а какая будет интересна читателю через полвека? Стоит ли угадывать запросы читателей и сколько раз нужно вычитать книгу перед публикацией, рассуждает писатель и журналист Маша Трауб.
Подкаст подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LiveLib.
Можно ли мстить людям на страницах произведений? Как на бытоописание шкафчиков "нанизывается" психология, и в них появляются "скелеты"? Приносит ли бумажная книга по-прежнему больше денег, и остается ли она индикатором качественного текста? Кто работает в команде с писателем? И писатель в этой команде — начальник или шестерёнка?
Рассказывает Маша Трауб, автор-номинант премии "Выбор читателей" портала LiveLib. В список номинантов премии традиционно попадают издания с самым высоким рейтингом по итогам года, а лучшую книгу года выбирает не экспертное жюри, а читатели. Присоединиться к голосованию можно с 6 ноября по 19 декабря на странице премии.
0:55 Как писатель может быть одновременно "плодовитым" и "качественным"
2:50 Откуда берутся её персонажи и мстит ли она людям на страницах своих произведений
4:00 Дебютная повесть "Собирайся, мы уезжаем" или "Раздевайся, мы приехали"
5:05 Психология и описание занавесок — что специально появляется в её книгах
6:40 "Каждый день иду киркой по чувствам": как пишутся книги
7:35 "Андрей гениален, а Маша популярная": про взаимоотношения с супругом
9:00 Остаётся ли бумажная книга индикатором качественного текста
11:20 Бумажные или электронные: какие книги приносят больший доход
11:50 Должен ли автор улавливать запрос аудитории
14:00 "Вася не читал Борхеса!": надо ли приучать детей к книгам
15:50 Можно ли предсказать, какая книга станет бестселлером
17:30 "Дорожная карта" писателя после выхода книги: от чего зависит успех или о чем говорить с читателями
21:00 Как относится к экранизациям своих произведений и почему не пишет сценарии к фильмам
25:50 Написала первую книгу на спор с мужем: как она стала писателем
27:10 Кто в команде писателя или сколько раз нужно вычитать книгу перед публикацией
28:10 Электронные и аудиокниги заменят бумажные?
30:00 "Бедабеда". О чем её последняя книга?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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