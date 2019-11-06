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РИА Новости

Глава Ингушетии назначил министра образования и науки республики

10:22 06.11.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил министром образования и науки республики Эсет Бокову, которая до этого исполняла обязанности главы минобразования, сообщает региональное министерство.
"Указом главы Республики Ингушетия Эсет Бокова, ранее исполнявшая обязанности министра образования и науки республики, утверждена в должности", - говорится в сообщении.
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Бокова отметила, что принимает это решение "с большой ответственностью", осознавая масштаб работы, "которую предстоит проделать для достижения высоких показателей в системе образования".
"Считаю, что благодаря тесному взаимодействию с педагогическим составом республики, мы сможем добиться тех целей, без которых невозможно полноценное и стабильное развитие всей системы образования", - написала министр на своей странице в соцсети Instagram.
По данным минобразования Ингушетии, Бокова ранее работала учителем химии, а в последнее перед назначением исполняющей обязанности министра время занимала должность директора лицея в городе Сунжа.
В сентябре 2019 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сразу после своего избрания на пост руководителя региона подписал указ об отставке правительства. Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого глава региона произвел ряд назначений в правительстве, но формирование кабинета министров еще не завершено.
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Махмуд-Али КалиматовИнгушетияПолитика
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