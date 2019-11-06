Суд отклонил жалобу прокурора по делу Проказовых, взявших на митинг ребенка

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционное представление прокурора на решение суда нижестоящей инстанции, отказавшегося лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые 27 июля пришли с ребенком на несогласованную акцию протеста, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд оставил решение Лефортовского суда без изменений", — рассказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы в начале сентября отказал столичной прокуратуре в удовлетворении иска о лишении Проказовых родительских прав, однако вынес им предупреждение. Прокуратура обжаловала это решение. Впоследствии Следственный комитет прекратил уголовное дело об "оставлении ребенка в опасности", свидетелями по которому проходили Дмитрий и Ольга Проказовы, сообщала РИА Новости адвокат семьи Наталия Каплина.

Как ранее заявляла прокуратура, в ходе митинга родители передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В надзорном ведомстве сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Представитель супругов Екатерина Тягай в свою очередь заявляла, что случившееся не подпадает под описанные в Семейном кодексе случаи, когда возможно лишение родительских прав. По ее словам, ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в этом споре встала на сторону родителей и попросила Генпрокуратуру отозвать иск. В то же время детский омбудсмен отметила, что "нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись".