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РИА Новости

Суд отклонил жалобу прокурора по делу Проказовых, взявших на митинг ребенка

10:20 06.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционное представление прокурора на решение суда нижестоящей инстанции, отказавшегося лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые 27 июля пришли с ребенком на несогласованную акцию протеста, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил решение Лефортовского суда без изменений", — рассказал собеседник агентства.
Лефортовский суд Москвы в начале сентября отказал столичной прокуратуре в удовлетворении иска о лишении Проказовых родительских прав, однако вынес им предупреждение. Прокуратура обжаловала это решение. Впоследствии Следственный комитет прекратил уголовное дело об "оставлении ребенка в опасности", свидетелями по которому проходили Дмитрий и Ольга Проказовы, сообщала РИА Новости адвокат семьи Наталия Каплина.
Как ранее заявляла прокуратура, в ходе митинга родители передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В надзорном ведомстве сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
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Представитель супругов Екатерина Тягай в свою очередь заявляла, что случившееся не подпадает под описанные в Семейном кодексе случаи, когда возможно лишение родительских прав. По ее словам, ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в этом споре встала на сторону родителей и попросила Генпрокуратуру отозвать иск. В то же время детский омбудсмен отметила, что "нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Генеральная прокуратура РФМосковский городской судМоскваПроисшествия
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