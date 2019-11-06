В Омской области при ДТП с автобусом пострадали пять человек

НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Омской области , где автобус ПАЗ после столкновения с легковой Mitsubishi опрокинулся в кювет, сообщает УМВД по региону.

Сообщение о происшествии на автодороге Омск-Марьяновка поступило в полицию в 09.20 (06.29 мск).

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, мужчина 1995 года рождения, двигаясь по автодороге Омск-Марьяновка в районе 755 километра допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, в результате чего водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.