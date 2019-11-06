Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T10:19Z
https://ria.ru/20191106/1560620475.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/64/1551556454_0:200:3077:1931_1036x0_80_0_0_3668447862530b8521133040d45d16d3.jpg
РИА Новости

В Омской области при ДТП с автобусом пострадали пять человек

10:19 06.11.2019
207
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Омской области, где автобус ПАЗ после столкновения с легковой Mitsubishi опрокинулся в кювет, сообщает УМВД по региону.
Сообщение о происшествии на автодороге Омск-Марьяновка поступило в полицию в 09.20 (06.29 мск).
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
08:59РИА Новости
В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадали шесть человек
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, мужчина 1995 года рождения, двигаясь по автодороге Омск-Марьяновка в районе 755 километра допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, в результате чего водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
В результате пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. Всего же в момент происшествия в салоне автобуса находились восемь пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00РИА Новости
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
010101
Обсудить 0
УМВДОмская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадали шесть человек
Омский региональный парк информационных технологий
В Омской области открылся форум молодежных лидеров России и Казахстана
Здание Государственной Думы РФ
Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои права
Украинские военные
На Украине усилят меры безопасности на военных складах и арсеналах
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
В ЦБ видят потенциал для роста пенсионных накоплений
Автоинспектор ГИБДД на одной из улиц в Москве
В ГИБДД назвали самый аварийный округ для автомобилистов в Москве
Машина МЧС РФ
В Бийске пять человек погибли от отравления угарным газом
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Томске загорелась крыша автосервиса
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил поправки по исполнению бюджета в 2020 году
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Твери столкнулись микроавтобус и внедорожник
Николай Журавлев
Глава бюджетного комитета Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Лавров и глава МИД Греции обсудят в Москве взаимодействие в ООН
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
Индия намерена расширять военное сотрудничество с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Лента новостейМолния