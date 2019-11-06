Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T15:11Z
https://ria.ru/20191106/1560620456.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/27/1560622797_0:181:2730:1717_1036x0_80_0_0_023980a3c9c5cf3a34f6037ffafd5bd2.jpg
РИА Новости

В ГИБДД назвали самые аварийные районы в Москве

10:18 06.11.2019 (обновлено: 15:11 06.11.2019)
4224
© АГН "Москва"Последствия ДТП с участием такси в районе Выхино-Жулебино
Последствия ДТП с участием такси в районе Выхино-Жулебино
© АГН "Москва"
Последствия ДТП с участием такси в районе Выхино-Жулебино. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Район Выхино-Жулебино признан самым аварийно опасным районом Москвы, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

"Здесь (за девять месяцев. — Прим. ред.) зарегистрировано 120 дорожных аварий, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В этих ДТП погибли восемь и получили ранения 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3% и 16,1% соответственно.
В тройку также вошли Люблино и Марьино — также представители юго-востока Москвы. Там зафиксировано 118 и 108 аварий.
В Люблино погибли четверо, травмы получили 142 человека, в Марьино жертвами ДТП стали пятеро, 117 пострадали.
Виды Тюмени
Вчера, 11:53Радио Sputnik
В России назвали города с самыми лучшими дорогами
0411140
Обсудить 1
ОбществоЖулебиноГИБДД МВД РФМосква
Рекомендуем
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
Совфед потребует от комиссии Госдумы дать оценку словам Рашкина о Воробьеве
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Актер Виталий Жигалин
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
Лента новостейМолния