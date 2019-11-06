В ГИБДД назвали самые аварийные районы в Москве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Район Выхино-Жулебино признан самым аварийно опасным районом Москвы, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.
"Здесь (за девять месяцев. — Прим. ред.) зарегистрировано 120 дорожных аварий, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — уточнили в пресс-службе ведомства.
В этих ДТП погибли восемь и получили ранения 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3% и 16,1% соответственно.
В тройку также вошли Люблино и Марьино — также представители юго-востока Москвы. Там зафиксировано 118 и 108 аварий.
В Люблино погибли четверо, травмы получили 142 человека, в Марьино жертвами ДТП стали пятеро, 117 пострадали.