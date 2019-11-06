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РИА Новости

Глава минэнерго США хотел ввести американцев в совет директоров "Нафтогаза"

10:17 06.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр энергетики США Рик Перри. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри хотел включить двух сотрудников энергетической отрасли США в совет директоров государственной украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз", следует из сообщений бывшего спецпосланника США на Украине Курта Волкера, обнародованных следователями, которые ведут дело в рамках процесса импичмента президента Дональда Трампа.
В октябре издание Politico со ссылкой на источники информировало, что Перри подталкивал президента Украины Владимира Зеленского к изменениям в руководстве компании "Нафтогаз Украины". По его информации, Перри настаивал на том, чтобы "Нафтогаз" расширил состав совета директоров, включив в него американцев. Однако сам Перри заявил, что предоставил властям Украины список кандидатов в состав совета директоров "Нафтогаза" по просьбе самого Киева.
Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018
7 октября, 18:16РИА Новости
Глава Минэнерго США заявил, что консультировал "Нафтогаз" по просьбе Киева
Как следует из переписки, и. о. посла США на Украине Билл Тейлор спрашивал у Волкера мнение Перри, посла США в ЕС Гордона Сондленда и его самого о главе "Нафтогаза" Андрее Коболеве.
"Мне кажется, Перри больше чем другие относится к нему отрицательно. На его взгляд, Коболев препятствует открытию рынка в секторах как разведки-добычи, так и переработки и сбыта. Перри также хочет, чтобы два высокопоставленных сотрудника энергетической отрасли США были в составе расширенного совета (директоров - ред."), - написал Волкер в ответ на вопрос, указывает газета Wall Street Journal.
Бывший дипломат добавил, что "помнит "Нафтогаз" до реформ и знает, что Коболев сделал много хорошего", но подчеркнул, что необходимы более "амбициозные реформы".
"Гордон разделяет это мнение, но, возможно, в менее негативном ключе", - отметил Волкер.
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Курт ВолкерМинэнерго СШАРик ПерриНафтогаз УкраиныСШАУкраинаВ мире
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