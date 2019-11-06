В Госдуме предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ в сто раз

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства могут вырасти более чем в сто раз.

Автором инициативы стал первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев

Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости, изменения коснутся статей 3.5 и 5.11 КоАП ("Административный штраф" и "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом").

"Предлагается установить повышенные меры ответственности в виде административного штрафа на граждан от 112 тысяч рублей до 170 тысяч рублей; на юридических лиц — от 2,25 миллиона рублей до 3,38 миллиона рублей или штраф до четырех процентов от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше", — говорится в документе.

Ранее депутат заявил РИА Новости о намерении проанализировать европейское законодательство о наказаниях за нарушение правил предвыборной агитации иностранными СМИ и организациями в "день тишины" и планах подготовить "зеркальные" поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях.

По словам Шхагошева, России "пора серьезно заняться этими иностранными средствами массовой информации, потому что опыт не только наш, но и мировой подсказывает, что эти заградительные вещи необходимы, чтобы потом не приходилось принимать решения после очередных инцидентов". Он подчеркнул, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму до конца года.