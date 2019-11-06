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РИА Новости

В Госдуме предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ в сто раз

10:14 06.11.2019 (обновлено: 11:16 06.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства могут вырасти более чем в сто раз.
Автором инициативы стал первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Здание Государственной Думы РФ
17 октября, 03:42РИА Новости
Проект поправок в КоАП за нарушения в "дни тишины" почти готов
Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости, изменения коснутся статей 3.5 и 5.11 КоАП ("Административный штраф" и "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом").

"Предлагается установить повышенные меры ответственности в виде административного штрафа на граждан от 112 тысяч рублей до 170 тысяч рублей; на юридических лиц — от 2,25 миллиона рублей до 3,38 миллиона рублей или штраф до четырех процентов от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше", — говорится в документе.

Ранее депутат заявил РИА Новости о намерении проанализировать европейское законодательство о наказаниях за нарушение правил предвыборной агитации иностранными СМИ и организациями в "день тишины" и планах подготовить "зеркальные" поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях.
По словам Шхагошева, России "пора серьезно заняться этими иностранными средствами массовой информации, потому что опыт не только наш, но и мировой подсказывает, что эти заградительные вещи необходимы, чтобы потом не приходилось принимать решения после очередных инцидентов". Он подчеркнул, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму до конца года.
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8 октября, 17:06РИА Новости
Сенаторы хотят предостеречь Google и Facebook от нарушения законов
В соответствии с законом агитация в СМИ разрешается за 28 дней до выборов и прекращается в 00:00 за сутки до голосования, когда наступает "день тишины". Исключение касается только ранее размещенных агитационных плакатов, которые должны располагаться на расстоянии более чем 50 метров от избирательных участков.
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Адальби ШхагошевГосдума РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Обостряется борьба за человеческие умы, обостряется... Мы критикуем Запад за то, что те затыкают рот российским СМИ, при этом сами делаем то же самое в отношении иностранных СМИ. Независимых СМИ не осталось: каждое издание кому-то служит. От этого грустно. А западные СМИ попросту перестанут работать в России: им дешевле будет кормить навальную оппозицию, чем платить такие штрафы.
6 ноября, 10:21
Руслан Тлеуж
3000010
Главное, чтобы едро итоги выборов не фальсифицировали - 146% и т.п.
6 ноября, 10:33
rsrob surfrost
400018
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