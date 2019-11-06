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РИА Новости

Депутат заявила, что Россия может помочь в переговорах Сербии и Косово

10:13 06.11.2019 (обновлено: 10:14 06.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовый флаг независимого Косово
Новый флаг независимого Косово
© РИА Новости / Илья Питалев
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Новый флаг независимого Косово. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Участие России в переговорном процессе между Сербией и самопровозглашенного Косово может сдвинуть его с мертвой точки, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
"Соединенные Штаты Америки и Евросоюз на протяжении двадцати лет ничего не сделали для решения самых неотложных проблем между Белградом и Приштиной. Когда "арбитры" слышат только одну сторону – косовскую, то любые переговоры априори обречены на неудачу", - сказала Панина РИА Новости.
Депутат при этом отметила, что у России есть огромный опыт в распутывании сложнейших геополитических и межэтнических противоречий.
"Потенциал России позволит сдвинуть процесс с мертвой точки. Москва в качестве переговорной площадки может устроить всех, кто заинтересован в нормализации в центре Европы, где в течение стольких лет царит беспередел", - считает депутат Госдумы.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
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Госдума РФЕлена ПанинаСербияКосовоРоссияВ мире
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