Депутат заявила, что Россия может помочь в переговорах Сербии и Косово

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Участие России в переговорном процессе между Участие России в переговорном процессе между Сербией и самопровозглашенного Косово может сдвинуть его с мертвой точки, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

"Соединенные Штаты Америки и Евросоюз на протяжении двадцати лет ничего не сделали для решения самых неотложных проблем между Белградом и Приштиной. Когда "арбитры" слышат только одну сторону – косовскую, то любые переговоры априори обречены на неудачу", - сказала Панина РИА Новости.

Депутат при этом отметила, что у России есть огромный опыт в распутывании сложнейших геополитических и межэтнических противоречий.

"Потенциал России позволит сдвинуть процесс с мертвой точки. Москва в качестве переговорной площадки может устроить всех, кто заинтересован в нормализации в центре Европы, где в течение стольких лет царит беспередел", - считает депутат Госдумы.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.