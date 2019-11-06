В Ростове-на-Дону из-за тумана задерживаются восемь авиарейсов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Восемь авиарейсов задерживаются на прилет и на вылет из ростовского аэропорта "Платов" из-за густого тумана, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"С 7.25 мск из-за тумана произошла задержка ряда рейсов", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на прилет задерживаются четыре рейса из Москвы, Еревана и Нижнекамска. Последний из них направлен на запасной аэродром в Минводы.

"На вылет также задерживаются четыре рейса на Москву, Нижний Новгород и Ереван. Два из них в настоящее время готовятся к отправке", - отметил представитель аэропорта. Он добавил, что сейчас аэропорт работает по фактической погоде из-за того, что туман сохраняется.