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РИА Новости

Захарова: если у Украины есть желание мира, то надо это реализовывать

10:09 06.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Александр Вильф
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Если на Украине есть желание начать движение в сторону мира, то надо это реализовывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если все-таки есть желание на Украине, ощущение необходимости наконец начать движение в сторону мира, то нужно выполнять то, под чем, собственно, и подписались. Это и минские договоренности, и формула Штайнмайера. Все это тормозилось на протяжении многих лет, тормозилось намеренно. А теперь, после того как президент Украины прибыл в зону разведения сил, мы все увидели на конкретных фактах, кто и как это тормозил: радикалы, ультранационалисты, которые не давали фактически на земле возможность реализовывать все то, о чем договаривались политики, дипломаты", - сказала она журналистам перед началом конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
Участок магистрального газопровода, архивное фото
Вчера, 07:59Сказано в эфире
"Украине пора протрезветь". Правда ли Киев может прожить без транзита газа? Глава украинского Минэнерго заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Это заявление оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
"Эти кадры стали подтверждением того, о чем, в частности, российская сторона говорила на протяжении четырех лет. Что принят пакет документов, пакет мер, которые должны работать, они блокируются непосредственно на земле с украинской стороны. Если есть желание, все на столе, все документы в активе, нужно реализовывать", - подчеркнула она, добавив, что это непросто, но другого варианта нет.
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ОБСЕМария ЗахароваМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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