Захарова: если у Украины есть желание мира, то надо это реализовывать

"Если все-таки есть желание на Украине, ощущение необходимости наконец начать движение в сторону мира, то нужно выполнять то, под чем, собственно, и подписались. Это и минские договоренности, и формула Штайнмайера. Все это тормозилось на протяжении многих лет, тормозилось намеренно. А теперь, после того как президент Украины прибыл в зону разведения сил, мы все увидели на конкретных фактах, кто и как это тормозил: радикалы, ультранационалисты, которые не давали фактически на земле возможность реализовывать все то, о чем договаривались политики, дипломаты", - сказала она журналистам перед началом конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".