В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Для поисков сбежавших пациентов был поднят отдел полиции в Чите.
"Один из покинувших специализированное медицинское учреждение задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Розыск второго продолжается", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции ранее распространили ориентировки на сбежавших и просят граждан незамедлительно сообщать в полицию при обнаружении молодого человека, внешне похожего на второго сбежавшего пациента.
Ранее в соцсетях были опубликованы ориентировки на обоих сбежавших, по этим данным, второй сбежавший является особо опасным.