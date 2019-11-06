Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T10:07Z
https://ria.ru/20191106/1560620124.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

10:07 06.11.2019
3572
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Для поисков сбежавших пациентов был поднят отдел полиции в Чите.
"Один из покинувших специализированное медицинское учреждение задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Розыск второго продолжается", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции ранее распространили ориентировки на сбежавших и просят граждан незамедлительно сообщать в полицию при обнаружении молодого человека, внешне похожего на второго сбежавшего пациента.
Ранее в соцсетях были опубликованы ориентировки на обоих сбежавших, по этим данным, второй сбежавший является особо опасным.
Автомобиль Следственного Комитета РФ
28 октября, 17:05РИА Новости
В СК рассказали о мужчине, сбежавшем из психбольницы в Новгородской области
002201
Обсудить 0
ЧитаПроисшествия
Рекомендуем
Министерство финансов РФ
Минфин предложил приватизировать РЖД, "Аэрофлот" и "Россети"
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер Эстонии заявил, что поддержит поездку президента в Москву на 9 мая
Сотрудник полиции
В Чите задержали второго сбежавшего пациента психбольницы
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме сравнили Трампа с Адольфом Гитлером
Новый флаг независимого Косово
Депутат заявила, что Россия может помочь в переговорах Сербии и Косово
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
В Татарстане сотрудники УФСИН передали в приют кошку-наркокурьера
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на XII Съезде Союза журналистов России. 25 ноября 2017
Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
Здание Московского городского суда
Суд отклонил жалобу прокурора по делу Проказовых, взявших на митинг ребенка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Ситуация в церковном мире не повлияет на отношения с Грецией, заявил Лавров
Статуя Фемиды
Москвич распылил себе в лицо химикат, чтобы не отдавать долг
Военный парад в Нью-Дели по случаю национального праздника Индии Дня республики
Индийские военные примут участие в параде на Красной площади 9 мая
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов
Украинская певица Maruv на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии "MTV Россия"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: если у Украины есть желание мира, то надо это реализовывать
Владивосток
Во Владивостоке прооперировали женщину, в руках которой взорвалась петарда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00Ученые изучили, как запахи проникают в мозг человека
18:56Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
18:52Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
18:50Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр намерен лишить девять россиян "золотых паспортов"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
Лента новостейМолния