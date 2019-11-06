В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

ЧИТА, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите , сообщили в пресс-службе регионального управления МВД

Для поисков сбежавших пациентов был поднят отдел полиции в Чите.

"Один из покинувших специализированное медицинское учреждение задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Розыск второго продолжается", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции ранее распространили ориентировки на сбежавших и просят граждан незамедлительно сообщать в полицию при обнаружении молодого человека, внешне похожего на второго сбежавшего пациента.