Трамп уступает по популярности пяти кандидатам-демократам

Если бы выборы проводились сегодня и противником Трампа был бы демократ Джо Байден, то за главу Белого дома свои голоса отдали бы 39% зарегистрированных избирателей, а за его соперника – 56%. В таком же противостоянии с сенатором от штата Вермонт Бенни Сандерсом действующий президент проиграл бы с отставанием в 14 процентных пунктов, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обошла бы Трампа на 15 процентных пунктов. Мэру города Саут-Бенд Питу Буттиджичу американский лидер уступил бы 11 процентных пункта, сенатору от штата Калифорния Камале Харрис – 9 процентных пункта.