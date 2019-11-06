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РИА Новости

Трамп уступает по популярности пяти кандидатам-демократам

10:06 06.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за год до выборов президента страны уступает по популярности пяти представителям Демократической партии, заявивших об участии в президентской гонке, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Langer Research Associates для телеканала ABC News и газеты Washington Post.
Если бы выборы проводились сегодня и противником Трампа был бы демократ Джо Байден, то за главу Белого дома свои голоса отдали бы 39% зарегистрированных избирателей, а за его соперника – 56%. В таком же противостоянии с сенатором от штата Вермонт Бенни Сандерсом действующий президент проиграл бы с отставанием в 14 процентных пунктов, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обошла бы Трампа на 15 процентных пунктов. Мэру города Саут-Бенд Питу Буттиджичу американский лидер уступил бы 11 процентных пункта, сенатору от штата Калифорния Камале Харрис – 9 процентных пункта.
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Опрос, участие в котором приняли 1003 совершеннолетних американца, проводился по телефону с 27 по 30 октября. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов Байден - первый, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс занимают второе и третье место.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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