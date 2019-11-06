В КГБ знали о готовящемся падении Берлинской стены, заявил экс-лидер ГДР

БЕРЛИН, 6 ноя – РИА Новости. В КГБ СССР знали о готовящемся падении Берлинской стены, в начале ноября 1989 года председатель КГБ Владимир Крючков проинформировал руководство Германской Демократической Республики о том, что есть сведения, что во время митинга 4 ноября большая группа демонстрантов попытается прорвать границу, рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и председатель Госсовета Эгон Кренц.

"Председатель КГБ Владимир Крючков проинформировал меня 1 ноября в Москве, что у него есть сведения, что во время большого митинга 4 ноября на Александерплац (центральная площадь Восточного Берлина – ред.) отделится большая группа демонстрантов и попытается прорвать границу возле Бранденбургских ворот (на участке Берлинской стены - ред). Стихийный прорыв границы в это время у Бранденбургских ворот мог бы привести к кровопролитию, если бы мы не приняли наши контрмеры", - рассказал Кренц.

"Если бы 9 ноября было применено оружие, это могло бы привести к военному столкновению, в которое могли быть вовлечены четыре союзнические державы. Мы были близки вечером 9 ноября к такому развитию в большей степени, чем хотят признать сегодня политики", - заявил Эгон Кренц, добавив, что благодаря предупреждению, полученному в Москве, "был приказ, выпущенный мной как председателем Совета национальной обороны, 3 ноября 1989 года, который строго запрещал применение огнестрельного оружия даже в случае проникновения демонстрантов на пограничную территорию".

"Нацбезопасность, пограничные войска, Народная армия, Народная полиция – все придерживались этого приказа, что говорит о связи с народом в органах правопорядка и безопасности ГДР", - добавил он.

Берлинская стена (Berliner Mauer) - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.

9 ноября 1989 года, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны, согласно которым граждане ГДР могли получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились вечером 9 ноября к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть границу. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.