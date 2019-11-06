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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Полиция завела дело на рязанского священника, избивавшего жену

09:57 06.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении клирика Казанского женского монастыря Рязани, которого ранее отстранили от службы за злоупотребление спиртным и побои супруги.
"В полицию поступило заявление от 33-летней жительницы города Рязани, которая заявила на своего супруга, который угрожал ее жизни удушением. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Кроме того, назначена экспертиза медицинская, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении телесных повреждений", - сказал РИА Новости представитель УМВД по региону.
Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что речь идет о священнослужителе Казанского женского монастыря, которого отстранили от службы на год, как было сказано на сайте Рязанской епархии, "за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами".
По данным рязанского интернет-портала ya62.ru, в конце октября священник избил супругу на глазах у четверых детей. Кроме того, женщина рассказала порталу, что муж злоупотребляет алкоголем, и побои в семье регулярны. Издание привело расшифровку диктофонной записи, на которой женщина просит не делать ей больно, а супруг матерится и угрожает свернуть ей шею.
Протоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
1 октября, 16:12Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеУМВДРязаньРоссияПроисшествия
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