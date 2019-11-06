Полиция завела дело на рязанского священника, избивавшего жену

"В полицию поступило заявление от 33-летней жительницы города Рязани, которая заявила на своего супруга, который угрожал ее жизни удушением. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Кроме того, назначена экспертиза медицинская, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении телесных повреждений", - сказал РИА Новости представитель УМВД по региону.