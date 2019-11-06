Зеленский назначил американского юриста своим внештатным советником

Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США. Он имеет свидетельство адвоката на Украине и в США. В 2010 году издание Kyiv Post назвало Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев на Украине.