Зеленский назначил американского юриста своим внештатным советником

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)", - говорится в тексте указа.
Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США. Он имеет свидетельство адвоката на Украине и в США. В 2010 году издание Kyiv Post назвало Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев на Украине.