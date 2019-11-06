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РИА Новости

Зеленский назначил американского юриста своим внештатным советником

09:54 06.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)", - говорится в тексте указа.
Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США. Он имеет свидетельство адвоката на Украине и в США. В 2010 году издание Kyiv Post назвало Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев на Украине.
Виктор Медведчук
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Эндрю Роман МакВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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