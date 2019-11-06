В МИД рассказали о возможной пользе от режима свободной торговли с Сербией

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ЕАЭС способен предоставить ЕАЭС способен предоставить Сербии масштабные экономические преимущества и выгоды, Москва рассчитывает, что обоюдная польза от совместной работы с Белградом в режиме свободной торговли очень скоро проявится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон

В конце октября в Москве Сербия подписала соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), вызвав критику со стороны ЕС.

"Подписание упомянутого соглашения – еще задолго до поездки в Москву премьер-министра Сербии Аны Брнабич – вызвало шквал западной критики в адрес Белграда с обвинениями чуть ли не в "предательстве евроинтеграционных идеалов". Причина заключается в известной – весьма специфической - позиции Брюсселя на этот счет. Там по-прежнему склонны навязывать окружающим сколь искусственный, столь и сомнительный выбор между отношениями с Евросоюзом и тесным сотрудничеством с Россией и евразийскими форматами. Не согласны с такой логикой", - сказал Пилипсон.

Дипломат отметил, что до оформления сербскими партнерами членства в ЕС (и правила ЕС это вполне допускают) им ничто не мешает развивать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.