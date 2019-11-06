Косачев прокомментировал строительство американских баз в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что строительство Америкой двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нарушает суверенитет Сирии.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что контингент американских военных будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Сирии.
По его мнению, формальный повод строительства баз - не дать террористам вновь получить доступ к нефтяным месторождениям, а неформальный - окупить через использование месторождений свои расходы по военной операции в Сирии.
"То, что при этом радикальнейшим образом нарушается суверенитет Сирии, на Западе, судя по всему, мало кого волнует. Во всяком случае, реакции европейских союзников США по НАТО, так любящих рассуждать в Европарламенте о верховенстве права, не слышно и в помине", - написал Косачев в Facebook.
При этом сенатор напомнил, что США сразу после бомбардировок Югославии в 1999 году построили военную базу "Кэмп-Бондстил", которая сейчас считается второй по величине военной базой США в Европе, в самопровозглашенной республике Косово, чья земля на тот момент была частью Югославии.