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РИА Новости
Война в Сирии

Косачев прокомментировал строительство американских баз в Дейр-эз-Зоре

09:36 06.11.2019
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© Фото : SANAРазрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
© Фото : SANA
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что строительство Америкой двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нарушает суверенитет Сирии.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что контингент американских военных будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Сирии.
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По его мнению, формальный повод строительства баз - не дать террористам вновь получить доступ к нефтяным месторождениям, а неформальный - окупить через использование месторождений свои расходы по военной операции в Сирии.
"То, что при этом радикальнейшим образом нарушается суверенитет Сирии, на Западе, судя по всему, мало кого волнует. Во всяком случае, реакции европейских союзников США по НАТО, так любящих рассуждать в Европарламенте о верховенстве права, не слышно и в помине", - написал Косачев в Facebook.
При этом сенатор напомнил, что США сразу после бомбардировок Югославии в 1999 году построили военную базу "Кэмп-Бондстил", которая сейчас считается второй по величине военной базой США в Европе, в самопровозглашенной республике Косово, чья земля на тот момент была частью Югославии.
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Война в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Константин КосачевСирияРоссияСШАВ мире
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