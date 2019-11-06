Косачев прокомментировал строительство американских баз в Дейр-эз-Зоре

По его мнению, формальный повод строительства баз - не дать террористам вновь получить доступ к нефтяным месторождениям, а неформальный - окупить через использование месторождений свои расходы по военной операции в Сирии.

При этом сенатор напомнил, что США сразу после бомбардировок Югославии в 1999 году построили военную базу "Кэмп-Бондстил", которая сейчас считается второй по величине военной базой США в Европе, в самопровозглашенной республике Косово, чья земля на тот момент была частью Югославии.