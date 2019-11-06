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РИА Новости

Ученые нашли способ остановить распространение рака

09:26 06.11.2019 (обновлено: 09:27 06.11.2019)
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Американские ученые из биомедицинского исследовательского центра Корнелльского университета и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка обнаружили свойства белка, способствующего распространению раковых клеток в мозг. Релиз исследования опубликован на портале Medical Xpress.
Исследователи выяснили, что белок CEMIP побуждает кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки вырабатывать воспалительные молекулы, которые способствуют метастазированию раковых клеток в мозг.
Эксперименты над животными показали, что блокирование этого белка тормозит процесс распространения метастаз в мозг.
Отмечается, что большинство вызванных онкологией смертей происходят из-за распространения раковых клеток в другие органы. Одним из самых опасных случаев считается метастазирование в мозг.
Ученые предполагают, что контроль белка CEMIP поможет медикам в лечении рака и прогнозировании рисков его развития.
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Открытия - РИА НаукаКорнелльский университетСША
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