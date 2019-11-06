Ученые нашли способ остановить распространение рака

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Американские ученые из биомедицинского исследовательского центра Корнелльского университета и Пресвитерианской больницы Американские ученые из биомедицинского исследовательского центра Корнелльского университета и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка обнаружили свойства белка, способствующего распространению раковых клеток в мозг. Релиз исследования опубликован на портале Medical Xpress

Исследователи выяснили, что белок CEMIP побуждает кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки вырабатывать воспалительные молекулы, которые способствуют метастазированию раковых клеток в мозг.

Эксперименты над животными показали, что блокирование этого белка тормозит процесс распространения метастаз в мозг.

Отмечается, что большинство вызванных онкологией смертей происходят из-за распространения раковых клеток в другие органы. Одним из самых опасных случаев считается метастазирование в мозг.