Детский сад в Ханты-Мансийске, в который въехал грузовик, отремонтировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Детский сад в Детский сад в Ханты-Мансийске , в который въехал грузовик с отказавшими тормозами, отремонтировали без ущерба для образовательного процесса, сообщили журналистам в среду в администрации города.

Инцидент произошел вечером 21 октября. Водитель грузовика с отказавшими тормозами не справился с управлением, из-за чего машина въехала в здание детского сада "Елочка". Никто не пострадал. В муниципалитете уточняли, что явных нарушений несущих конструкций здания из-за аварии нет, однако пострадал медицинский корпус.

"На протяжении всего времени образовательное учреждение не прерывало свою деятельность... На следующий день после инцидента муниципальные службы восстановили на территории учреждения забор, малые архитектурные формы и фонари с освещением. На прошлой неделе закончилось восстановление фасада и стены здания", - отметили в администрации.

Власти города также разрабатывают проект специальных отбойников - дорожных заграждений - в том районе, где произошел инцидент.