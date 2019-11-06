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РИА Новости

Детский сад в Ханты-Мансийске, в который въехал грузовик, отремонтировали

09:20 06.11.2019
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© Фото : ГУМЧС России по ХМАОГрузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
© Фото : ГУМЧС России по ХМАО
Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Детский сад в Ханты-Мансийске, в который въехал грузовик с отказавшими тормозами, отремонтировали без ущерба для образовательного процесса, сообщили журналистам в среду в администрации города.
Инцидент произошел вечером 21 октября. Водитель грузовика с отказавшими тормозами не справился с управлением, из-за чего машина въехала в здание детского сада "Елочка". Никто не пострадал. В муниципалитете уточняли, что явных нарушений несущих конструкций здания из-за аварии нет, однако пострадал медицинский корпус.
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"На протяжении всего времени образовательное учреждение не прерывало свою деятельность... На следующий день после инцидента муниципальные службы восстановили на территории учреждения забор, малые архитектурные формы и фонари с освещением. На прошлой неделе закончилось восстановление фасада и стены здания", - отметили в администрации.
Власти города также разрабатывают проект специальных отбойников - дорожных заграждений - в том районе, где произошел инцидент.
Ранее в региональном УМВД сообщали, что в отношении водителя большегруза были составлены два административных протокола, в том числе за управление транспортом с заведомо неисправной тормозной системой. Кроме того, административный материал составлен на сотрудника предприятия, который выпустил грузовик на линию.
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Ханты-МансийскПроисшествия
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