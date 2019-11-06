В ШОС заявили, что ИГ* превращается в глобальную сетевую организацию

ТАШКЕНТ, 6 ноя - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* превращается из квазигосударственного образования в глобальную сетевую организацию, заявил в среду директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры Террористическая организация "Исламское государство"* превращается из квазигосударственного образования в глобальную сетевую организацию, заявил в среду директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахон Гиесов.

В среду в Ташкенте начала свою работу двухдневная седьмая международная конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ" с участием представителей правоохранительных органов стран-участниц ШОС, международных антитеррористических структур ООН, ОБСЕ и СНГ.

"ИГИЛ* из квазигосударственного образования превращается в глобальную сетевую организацию", - заявил Гиесов на открытии конференции. По его оценке, террористы ИГ* сейчас демонстрируют гибкость тактики и способность адаптироваться к новым условиям.

Гиесов считает, что главарям ИГ* удалось сохранить систему управления ресурсной базой, достаточной для совершения нападений и терактов по всему миру.

"Они переориентировались на дистанционную вербовку своих сторонников, включая хакерские атаки и методы киберпреступности", - добавил глава Исполкома РАТС ШОС.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в столице Казахстана 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.