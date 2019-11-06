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РИА Новости

В МИД оценили последствия возможного вступления Северной Македонии в НАТО

09:18 06.11.2019 (обновлено: 10:34 06.11.2019)
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© AFP 2019 / Robert AtanasovskiУчения Balkan Flash в Северной Македонии
Учения Balkan Flash в Северной Македонии
© AFP 2019 / Robert Atanasovski
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Процесс расширения НАТО подрывает доверие и стабильность на европейском континенте и ведет к усилению конфронтации, заявил в интервью РИА Новости директор 4-го Европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
"Вступление в альянс все новых членов, включая Северную Македонию (она может примкнуть к НАТО уже в ближайшие месяцы. — Прим. ред.), рассматриваем именно под этим углом зрения", — добавил он.
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Дипломат подчеркнул, что дело не в военной угрозе, а в совокупности рисков для европейской безопасности, "которая должна обеспечиваться абсолютно другими методами, а не вовлечением этой страны в антироссийскую политику и военное планирование альянса".
Афины и Скопье в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает ей путь в НАТО и Евросоюз.
Сейчас идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в альянс. Ожидается, что он завершится к декабрьскому саммиту в Лондоне. Присоединение страны к организации уже одобрил 21 из 29 нынешних членов НАТО.
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Юрий ПилипсонНАТОСеверная МакедонияРоссияВ мире
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