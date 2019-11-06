В МИД оценили последствия возможного вступления Северной Македонии в НАТО

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Процесс расширения Процесс расширения НАТО подрывает доверие и стабильность на европейском континенте и ведет к усилению конфронтации, заявил в интервью РИА Новости директор 4-го Европейского департамента МИД Юрий Пилипсон

"Вступление в альянс все новых членов, включая Северную Македонию (она может примкнуть к НАТО уже в ближайшие месяцы. — Прим. ред.), рассматриваем именно под этим углом зрения", — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что дело не в военной угрозе, а в совокупности рисков для европейской безопасности, "которая должна обеспечиваться абсолютно другими методами, а не вовлечением этой страны в антироссийскую политику и военное планирование альянса".

Афины и Скопье в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает ей путь в НАТО и Евросоюз.