Лавров и глава МИД Греции обсудят в Москве взаимодействие в ООН

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас на переговорах в Москве 6 ноября обсудят взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и Организации ЧЭС, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

6 ноября министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас посетит с визитом в Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте начала работы нового правительства Греции, которое было сформировано в июле текущего года, а также вопросы международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию в восточном Средиземноморье и на Балканах.

"В ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, помимо "сверки часов" по двусторонним вопросам, состоится конструктивный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, включая взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и Организации ЧЭС", - сообщил Пилипсон.

По словам дипломата, также будет уделено внимание перспективам восстановления сотрудничества России с ЕС.