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РИА Новости

Лавров и глава МИД Греции обсудят в Москве взаимодействие в ООН

09:13 06.11.2019 (обновлено: 09:16 06.11.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Министерство иностранных дел Греции / Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
CC BY-SA 2.0 / Министерство иностранных дел Греции /
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас на переговорах в Москве 6 ноября обсудят взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и Организации ЧЭС, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
6 ноября министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас посетит с визитом в Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте начала работы нового правительства Греции, которое было сформировано в июле текущего года, а также вопросы международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию в восточном Средиземноморье и на Балканах.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
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"В ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, помимо "сверки часов" по двусторонним вопросам, состоится конструктивный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, включая взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и Организации ЧЭС", - сообщил Пилипсон.
По словам дипломата, также будет уделено внимание перспективам восстановления сотрудничества России с ЕС.
"По итогам переговоров будет подписан план консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Греческой Республики на 2020-2022 годы", - добавил Пилипсон.
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Юрий ПилипсонНикос ДендиасСергей ЛавровСовет ЕвропыГрецияООНРоссияВ мире
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