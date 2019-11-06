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РИА Новости

Новый посол Греции в России прибудет в Москву 7 ноября

09:09 06.11.2019 (обновлено: 09:17 06.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Новый посол Греции в России Екатерина Насика прибудет в Москву 7 ноября, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"7 ноября новый посол Греческой Республики г-жа Екатерина Насика прибудет в Москву. Желаем ей успехов в ответственной служебной миссии и приятных впечатлений о нашей стране", - сказал Пилипсон.
Насика была представителем Греции в Международной организации гражданской авиации IСAO в Канаде.
Она сменит на посту главы греческой дипмиссии в России Тасию Афанасиу, которая лишь в начале июля этого года вручила верительные грамоты президенту России.
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Юрий ПилипсонЕкатерина НасикаГрецияРоссияВ мире
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