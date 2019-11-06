Новый посол Греции в России прибудет в Москву 7 ноября

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Новый посол Новый посол Греции в России Екатерина Насика прибудет в Москву 7 ноября, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"7 ноября новый посол Греческой Республики г-жа Екатерина Насика прибудет в Москву. Желаем ей успехов в ответственной служебной миссии и приятных впечатлений о нашей стране", - сказал Пилипсон.

Насика была представителем Греции в Международной организации гражданской авиации IСAO в Канаде.