Новый посол Греции в России прибудет в Москву 7 ноября

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Новый посол Греции в России Екатерина Насика прибудет в Москву 7 ноября, сообщил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"7 ноября новый посол Греческой Республики г-жа Екатерина Насика прибудет в Москву. Желаем ей успехов в ответственной служебной миссии и приятных впечатлений о нашей стране", - сказал Пилипсон.
Насика была представителем Греции в Международной организации гражданской авиации IСAO в Канаде.
Она сменит на посту главы греческой дипмиссии в России Тасию Афанасиу, которая лишь в начале июля этого года вручила верительные грамоты президенту России.