На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Министерство социальных отношений Челябинской области проверит деятельность Чесменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, три несовершеннолетние воспитанницы которого забеременели, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
По данным министерства, речь идет о трех несовершеннолетних воспитанницах — 17-летней и двух 16-летних девушках.
"Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры", — говорится в сообщении.
Министерство уточняет, что в июле одна из этих воспитанниц с молодым человеком зарегистрировали брак, с семьей уже проводится работа по постинтернатному сопровождению. Кроме того, поясняется в сообщении, в ближайшее время узаконят свои отношения другие пары, так как уже поданы необходимые документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения.
"Вновь созданные семьи также поступят на сопровождение центра помощи детям, им будет оказана всесторонняя поддержка", — добавляет пресс-служба.
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