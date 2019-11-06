На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы

Министерство уточняет, что в июле одна из этих воспитанниц с молодым человеком зарегистрировали брак, с семьей уже проводится работа по постинтернатному сопровождению. Кроме того, поясняется в сообщении, в ближайшее время узаконят свои отношения другие пары, так как уже поданы необходимые документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения.