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РИА Новости

На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы

09:08 06.11.2019 (обновлено: 16:32 06.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Министерство социальных отношений Челябинской области проверит деятельность Чесменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, три несовершеннолетние воспитанницы которого забеременели, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
По данным министерства, речь идет о трех несовершеннолетних воспитанницах — 17-летней и двух 16-летних девушках.

"Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры", — говорится в сообщении.

Министерство уточняет, что в июле одна из этих воспитанниц с молодым человеком зарегистрировали брак, с семьей уже проводится работа по постинтернатному сопровождению. Кроме того, поясняется в сообщении, в ближайшее время узаконят свои отношения другие пары, так как уже поданы необходимые документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения.
"Вновь созданные семьи также поступят на сопровождение центра помощи детям, им будет оказана всесторонняя поддержка", — добавляет пресс-служба.
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ЧелябинскЧелябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Депопуляция на дворе, вырождение. Сейчас сплошь старородящие первородки. Хорошо, если одного до конца детородного возраста выносят. А девушки пошли другим путём. Государство должно помочь, а не брюзжать.
6 ноября, 09:23
vvab6
46200039
Хорошая новость! Совет им да любовь, а детям - здоровья. ))
6 ноября, 10:17
SSurzhik-k
44010013
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