Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T09:07Z
https://ria.ru/20191106/1560618291.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155859/81/1558598172_0:257:2728:1792_1036x0_80_0_0_f1f853380e5908a7e756ef6f198db4bf.jpg
РИА Новости

"Аэроэкспрессы" до Шереметьево будут интегрированы в МЦД

09:07 06.11.2019
1805
© Фото : АэроэкспрессПоезд компании "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
© Фото : Аэроэкспресс
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
Пассажиры в вагоне поезда
4 сентября, 13:04Восточный экономический форум
В России появятся вагоны с идентификацией пассажиров по лицу
"Уже с июля два-три рейса в день - первые и последние - "Аэроэкспресс" в тестовом режиме отправляет из Одинцово. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть", - заявила Бисембаева. По ее словам, поезда из Одинцово до Белорусского вокзала будут следовать со всеми остановками и по тарифам МЦД. Между Белорусским вокзалом и "Шереметьево" сохранится режим экспресса, но с двумя остановками - к станции Окружная на МЦК добавится Савеловский вокзал.
По оценке Бисембаевой, появление в 2018 году промежуточной остановки Окружная добавило компании примерно 200 тысяч пассажиров, а старт из Одинцово даст в общей сложности еще около одного миллиона пассажиров в "Шереметьево".
Время в пути между Одинцово и "Шереметьево" сейчас составляет 90 минут. Путь от аэропорта до Белорусского вокзала - 35 минут. Удлинение маршрута добавит много пассажиров, поэтому на шереметьевском направлении будут работать только двухэтажные швейцарские поезда Stadler, которые сейчас ездят в "Домодедово" и "Внуково", рассказала Бисембаева.
Представитель "Аэроэкспресса" не говорит, будет ли компания по такой же схеме пускать поезда в "Домодедово" и во "Внуково" после запуска остальных веток МЦД.
Проект Московских центральных диаметров - это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Он предполагает строительство пяти диаметров. Первые два диаметра, МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск), планируют запустить 21 ноября 2019 года.
Электропоезд компании Аэроэкспресс. Архивное фото
1 декабря 2018, 00:42РИА Новости
"Аэроэкспресс" начинает за рубль возить детей
1200020
Обсудить 0
Алина БисембаеваВедомостиАэроэкспрессМоскваОдинцовоОбщество
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Города России. Калуга
В Калуге прокомментировали последнее место в рейтинге качества дорог
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Зал судебных заседаний
На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Лента новостейМолния