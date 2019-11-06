"Аэроэкспрессы" до Шереметьево будут интегрированы в МЦД

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стартовой точкой отправления поездов Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете " Ведомости " гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева

"Уже с июля два-три рейса в день - первые и последние - "Аэроэкспресс" в тестовом режиме отправляет из Одинцово. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть", - заявила Бисембаева. По ее словам, поезда из Одинцово до Белорусского вокзала будут следовать со всеми остановками и по тарифам МЦД. Между Белорусским вокзалом и "Шереметьево" сохранится режим экспресса, но с двумя остановками - к станции Окружная на МЦК добавится Савеловский вокзал.

По оценке Бисембаевой, появление в 2018 году промежуточной остановки Окружная добавило компании примерно 200 тысяч пассажиров, а старт из Одинцово даст в общей сложности еще около одного миллиона пассажиров в "Шереметьево".

Время в пути между Одинцово и "Шереметьево" сейчас составляет 90 минут. Путь от аэропорта до Белорусского вокзала - 35 минут. Удлинение маршрута добавит много пассажиров, поэтому на шереметьевском направлении будут работать только двухэтажные швейцарские поезда Stadler, которые сейчас ездят в "Домодедово" и "Внуково", рассказала Бисембаева.

Представитель "Аэроэкспресса" не говорит, будет ли компания по такой же схеме пускать поезда в "Домодедово" и во "Внуково" после запуска остальных веток МЦД.