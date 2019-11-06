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РИА Новости

Темпы возведения дамб в Комсомольске-на-Амуре отстают от графика

08:59 06.11.2019 (обновлено: 09:00 06.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Темпы второго и третьего этапа строительства противопаводковых дамб в Комсомольске-на-Амуре существенно отстают от графика - оба этих участка должны быть сданы к концу этого года, но их готовность составляет 67% и 37% соответственно, сообщил в среду прокурор Хабаровского края Николай Рябов.
Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев в среду провел совещание по вопросу соблюдения законности при строительстве гидротехнического сооружения "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре", где сообщалось, что графики строительства нарушаются. При этом со стороны краевых властей контроль за строительством был ослаблен. Комсомольск дважды за последние годы пережил мощные наводнения – в 2013 и 2019 годах.
Как пояснил Рябов, дамбы общей протяженностью более 26 километров возводятся в городе в рамках долгосрочного комплексного социально-экономического плана развития Комсомольска-на-Амуре. Их общая стоимость 10 миллиардов рублей. Они возводятся в три этапа. Подрядчиком строительства второго и третьего этапа является компания ПМК-83.
"Строительство должно быть завершено в декабре 2019 года … На строительстве освоены свыше 600 миллионов рублей, обеспечена технологическая готовность дамбы по второму этапу 67%, по третьему - 37%. В июне этого года были приостановлены работы на втором этапе, а во время паводка - на третьем", - сказал Рябов.
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По его словам, заказчику строительства – краевому минстрою и подрядчику ПМК -83 не удалось обеспечить работу в соответствии с нормами законодательства. Прокурорами выявлены отступления от проектной документации, отставание по темпам строительства и неполнота применения санкций. Кроме того, уполномоченные органы финансового контроля региона не уделяли должного внимания соблюдению финансового законодательства при освоении бюджетных средств. Так, в этом году положенные средства не освоены, вопрос с финансированием на 2020 год не решен.
"Росфинмониторингом выявлены признаки сомнительной финансовой деятельности, которые указывают на наличие потенциальных рисков при строительстве. Организованы проверки", - отметил Рябов.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Наиболее сложная ситуация складывалась в Комсомольске, где были подтоплены сотни домов и десятки социальных объектов. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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СтроительствоКомсомольск-на-АмуреОбщество
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