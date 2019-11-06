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РИА Новости
Культура

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии "MTV Россия"

08:53 06.11.2019 (обновлено: 10:51 06.11.2019)
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© REUTERS / Jon NazcaУкраинская певица Maruv на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
Украинская певица Maruv на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
© REUTERS / Jon Nazca
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинская певица Maruv обвинила СМИ в невежестве и "перекручивании фактов".
Так артистка прокомментировала скандал, который разразился после ее победы в номинации "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия" в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards.

"Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству", — написала она в инстаграме.

Певица подчеркнула, что считает себя "мировым" артистом, поэтому имеет право выступать в любой стране.
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После победы Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) в премии "Лучший артист "MTV Россия" многие российские и украинские СМИ назвали ее "лучшей российской певицей". Пользователи твиттера писали, что MTV "ошиблись со страной", и в шутку предлагали украинскому правительству определить, "зрада это или перемога".
Этой весной Maruv победила в финале национального украинского отбора на Евровидение, однако артистке пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России.
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КультураMaruvMTV РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не только талантлива , но и умная ! Процветай и поработи мир своим талантом !!!!!!! Удачи !!!!!!!!!!!!!
6 ноября, 09:16
МФМаксим Филиппов
4220005
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