Maruv прокомментировала скандал вокруг премии "MTV Россия"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинская певица Maruv обвинила СМИ в невежестве и "перекручивании фактов".
Так артистка прокомментировала скандал, который разразился после ее победы в номинации "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия" в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards.
"Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству", — написала она в инстаграме.
Певица подчеркнула, что считает себя "мировым" артистом, поэтому имеет право выступать в любой стране.
После победы Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) в премии "Лучший артист "MTV Россия" многие российские и украинские СМИ назвали ее "лучшей российской певицей". Пользователи твиттера писали, что MTV "ошиблись со страной", и в шутку предлагали украинскому правительству определить, "зрада это или перемога".
Этой весной Maruv победила в финале национального украинского отбора на Евровидение, однако артистке пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России.