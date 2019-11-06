Maruv прокомментировала скандал вокруг премии "MTV Россия"

"Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству", — написала она в инстаграме .

После победы Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) в премии "Лучший артист "MTV Россия" многие российские и украинские СМИ назвали ее "лучшей российской певицей". Пользователи твиттера писали, что MTV "ошиблись со страной", и в шутку предлагали украинскому правительству определить, "зрада это или перемога".