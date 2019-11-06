Японцы собрали более трех миллионов долларов на восстановление замка Сюри

ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Всего за шесть дней на восстановление сгоревшего замкового комплекса Сюри на Всего за шесть дней на восстановление сгоревшего замкового комплекса Сюри на Окинаве было собрано 350 миллионов иен (3,2 миллиона долларов), сообщил телеканал NHK

Сбор пожертвований был объявлен властями административного центра префектуры Окинава – города Наха 1 ноября. Первые 100 миллионов иен были собраны всего за три дня. На призыв администрации города, где располагается комплекс, откликнулись 25 тысяч человек.

Сбор средств будет продолжен до весны будущего года.

Крупный пожар произошел на прошлой неделе во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве, полностью уничтожив семь строений, включая главное здание комплекса.

Причина возгорания до сих пор не известна. Высказывается мнение, что причина могла быть в неисправности электропроводки. По мнению сотрудников противопожарных служб, пожар, скорее всего, начался в главном здании замкового комплекса. Скорее всего, пожар не был результатом поджога.