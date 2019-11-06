Японцы собрали более трех миллионов долларов на восстановление замка Сюри

Сбор пожертвований был объявлен властями административного центра префектуры Окинава – города Наха 1 ноября. Первые 100 миллионов иен были собраны всего за три дня. На призыв администрации города, где располагается комплекс, откликнулись 25 тысяч человек.
Сбор средств будет продолжен до весны будущего года.
Крупный пожар произошел на прошлой неделе во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве, полностью уничтожив семь строений, включая главное здание комплекса.
Причина возгорания до сих пор не известна. Высказывается мнение, что причина могла быть в неисправности электропроводки. По мнению сотрудников противопожарных служб, пожар, скорее всего, начался в главном здании замкового комплекса. Скорее всего, пожар не был результатом поджога.
Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точной даты постройки замка не известно. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров. Замок был разрушен авиацией США в 1945 году, однако восстановлен и вновь открыт в 1992 году. В 2000 году замок Сюри был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.