Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T08:57Z
https://ria.ru/20191106/1560617740.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156042/55/1560425536_0:345:3027:2048_1036x0_80_0_0_0a14016d86fa539671c1dc8248c5460a.jpg
РИА Новости

Японцы собрали более трех миллионов долларов на восстановление замка Сюри

08:48 06.11.2019 (обновлено: 08:57 06.11.2019)
248
© REUTERS / KyodoСгоревший замок Сюри в японской Окинаве. 31 октября 2019
Сгоревший замок Сюри в японской Окинаве. 31 октября 2019
© REUTERS / Kyodo
Сгоревший замок Сюри в японской Окинаве. 31 октября 2019
ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Всего за шесть дней на восстановление сгоревшего замкового комплекса Сюри на Окинаве было собрано 350 миллионов иен (3,2 миллиона долларов), сообщил телеканал NHK.
Сбор пожертвований был объявлен властями административного центра префектуры Окинава – города Наха 1 ноября. Первые 100 миллионов иен были собраны всего за три дня. На призыв администрации города, где располагается комплекс, откликнулись 25 тысяч человек.
Пожар замка Сюри в японской префектуре Окинава, Япония. 31 октября 2019
Вчера, 13:58РИА Новости
Названа возможная причина пожара в японском замке из списка ЮНЕСКО
Сбор средств будет продолжен до весны будущего года.
Крупный пожар произошел на прошлой неделе во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве, полностью уничтожив семь строений, включая главное здание комплекса.
Причина возгорания до сих пор не известна. Высказывается мнение, что причина могла быть в неисправности электропроводки. По мнению сотрудников противопожарных служб, пожар, скорее всего, начался в главном здании замкового комплекса. Скорее всего, пожар не был результатом поджога.
Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точной даты постройки замка не известно. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров. Замок был разрушен авиацией США в 1945 году, однако восстановлен и вновь открыт в 1992 году. В 2000 году замок Сюри был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пожарные тушат замок Сюри в японской Окинаве, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
1 ноября, 15:21РИА Недвижимость
План восстановления сгоревшего замка в Японии будет представлен к 2020 году
611000
Обсудить 1
ОкинаваЮНЕСКОЯпонияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал инициативу о создании "белых списков СМИ"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадали шесть человек
Аэропорт Кансаи в Японии
В Японии у музыканта из Канады изъяли крупную партию наркотиков
Украинская певица Maruv на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии "MTV Россия"
Пожар замка Сюри в японской префектуре Окинава, Япония. 31 октября 2019
Названа возможная причина пожара в японском замке из списка ЮНЕСКО
Здание Министерства иностранных дел РФ
Новый посол Греции в России прибудет в Москву 7 ноября
Вид на город Благовещенск
Останки жертв массовых расстрелов, найденные в Благовещенске, перезахоронят
Международное агентство по атомной энергии
Инспекторы МАГАТЭ прибыли на иранский объект в Фордо
Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве. 18 апреля 2019
В США издали иллюстрированную книгу про доклад Мюллера
Валерий Фадеев
Глава СПЧ отметил роль прав человека в строительстве гражданского общества
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Лавров и глава МИД Греции обсудят в Москве взаимодействие в ООН
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
В ШОС заявили, что ИГ* превращается в глобальную сетевую организацию
Дом на окраине Петровского района Донецка
В ДНР предложили начать отвод сил в районе поселка Петровское 9 ноября
Полиция
Полиция завела дело на рязанского священника, избивавшего жену
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
В СНГ готовы помочь ОДКБ в укреплении таджикско-афганской границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Лента новостейМолния