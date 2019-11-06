На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Суд отказал в удовлетворении исковых требований уволенной из-за откровенных фотографий в соцсети тренера юношеского центра "Максимум" из Магнитогорска Суд отказал в удовлетворении исковых требований уволенной из-за откровенных фотографий в соцсети тренера юношеского центра "Максимум" из Магнитогорска Екатерины Конопенко , сообщили РИА Новости в среду в Правобережном райсуде Магнитогорска

По данным прокуратуры региона, при проверке обращения уполномоченного по правам человека в регионе было установлено, что в соцсети "ВКонтакте" есть фотографии педагога юношеского центра "Максимум", а также мужчины в обнаженном виде. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, и работодатель решил уволить педагога.

Конопенко была уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).

Женщина сообщала РИА Новости, что подала иск в суд о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда.

"В удовлетворении исковых требований Екатерине Конопенко судом полностью отказано", - сказала собеседница агентства.

По мнению Конопенко, при рассмотрении иска судья отклонила видеоролики, доказывающие то, что представители ответчика сами демонстрировали обнаженные фотографии и принуждали к просмотру родителей воспитанников и самих детей. "В течение всего судебного процесса родители очень сильно поддерживали и поддерживают меня. Но, не смотря на эту поддержку и объективные доказательства, суд принял, по моему мнению, заранее подготовленное решение", - сказала она РИА Новости.

По ее словам, решение суда будет обжаловано. "Апелляцию начнем готовить после получения на будущей неделе мотивированного решения суда", - пояснила она.