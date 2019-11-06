Во Владивостоке прооперировали женщину, в руках которой взорвалась петарда

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Врачам не удалось сохранить палец женщине, в руках которой взорвалась петарда во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в УМВД РИА Новости сообщили, что в субботу вечером во Владивостоке на улице 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок. Женщина получила травму руки и была госпитализирована. Полиция начала проверку. Место происшествия было обследовано кинологами с собаками. Позднее в полиции подтвердили, что взорвалась петарда.
"Операция длилась несколько часов, было сделано все возможное, чтобы сохранить в целости кисть руки. Но, к сожалению, этого сделать не удалось. Палец, пострадавший от взрыва, пришлось ампутировать", - сообщил собеседник агентства.
Как ранее сообщили очевидцы, пострадавшая работает дворником и вечером убирала территорию возле школы.