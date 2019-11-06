Во Владивостоке прооперировали женщину, в руках которой взорвалась петарда

Ранее в УМВД РИА Новости сообщили, что в субботу вечером во Владивостоке на улице 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок. Женщина получила травму руки и была госпитализирована. Полиция начала проверку. Место происшествия было обследовано кинологами с собаками. Позднее в полиции подтвердили, что взорвалась петарда.