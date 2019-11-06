Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T08:26Z
https://ria.ru/20191106/1560617323.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155146/89/1551468938_0:242:3072:1970_1036x0_80_0_0_96789fd4bcaeb29c9ed6612cc7ca0431.jpg
РИА Новости

Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно

08:23 06.11.2019 (обновлено: 08:26 06.11.2019)
432
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелуха
Белуха
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Белуха. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Специалисты с утра среды погрузили на судно 13 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье для выпуска, сообщил РИА Новости эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром, всего на судно поместили 6 животных. К вечеру вторника погрузку приостановили из-за усилившегося ветра, в среду утром ее возобновили.
"По нашим данным, погрузили сначала 5 белух, потом еще 8. Понтон, из которых их грузили, еще стоит у судна. Ожидается, что позже подойдет еще один понтон с белухами, и погрузка продолжится. Пока временное затишье", - сказал Таргулян.
По данным ученых, погода для работ благоприятная, ветер минимальный, волны практически нет.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
31 октября, 05:22РИА Новости
В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
"Понтон, который был подведен рано утром к НИС "Профессор Кагановский" с 13 белухами, уже освобожден. Все животные загружены на судно, проведен ветеринарный осмотр, обмер, у них взяли анализ крови. Ученые ВНИРО ожидают подхода следующего понтона с белухами для продолжения работ", - сказал РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Он добавил, что также специалисты считывали чипы в целях идентификации животных, которые есть на всех белухах. Погрузка проходит аккуратно, животные не травмируются, отметил Смородов.
В аккаунте ВНИРО в Instagram опубликовано видео с белухами в понтоне, на нем видно, что море спокойное.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
1011200
Обсудить 1
Японское мореGreenpeaceПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Вулкан Шивелуч на Камчатке
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла
Молодая амурская тигрица
Амурского тигра Дизеля доставили в США из Московского зоопарка
Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
В Арктике открыли новый остров, возникший из-за глобального потепления
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы
Сейсмограф. Архивное фото
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Кировской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед
Чиновники
На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
МЧС предупредило о сильном снегопаде в Свердловской области
Буксировка танкера Залив Америка, на котором взорвался газ, в порт. Стоп-кадр видео очевидца
Владельца взорвавшегося в Находке танкера "Залив Америка" проверят
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Вид Земли с МКС
Франция и Китай подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы
Владивосток
Во Владивостоке прооперировали женщину, в руках которой взорвалась петарда
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" подготовят для выпуска в море
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00Ученые изучили, как запахи проникают в мозг человека
18:56Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
18:52Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
18:50Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр намерен лишить девять россиян "золотых паспортов"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
Лента новостейМолния