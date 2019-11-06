На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева

Администрация района в октябре объявила тендер на утилизацию неопасных отходов. Согласно документации аукциона, нужно утилизировать офисную мебель, компьютерную технику, а также два портрета Медведева, в материалах он значится как президент РФ. Начальная цена аукциона составляла 256 тысяч рублей, однако тендер признали несостоявшимся 31 октября. Ответственным за размещение электронного аукциона, по данным региональных СМИ, был Кокшаров. Ситуация вызвала резонанс в СМИ.