В Костромской области загорелось здание ювелирного завода

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Ювелирный завод загорелся в Костромской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поселке Красное-на-Волге в Красносельском районе загорелось здание ювелирного завода Diamant. Размер горящего здания 10 на 15 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадал один человек.
Обстоятельства пожара выясняются.
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