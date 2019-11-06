Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T09:24Z
https://ria.ru/20191106/1560617022.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152290/75/1522907508_0:117:4240:2502_1036x0_80_0_0_ce204aa0219c63df843f4b6befbe247b.jpg
РИА Новости

Роскачество проверило ванильный зефир

08:09 06.11.2019 (обновлено: 09:24 06.11.2019)
15646
© Depositphotos / ShebekoЗефир
Зефир
© Depositphotos / Shebeko
Зефир. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
"Эксперты проверили 26 наиболее популярных на российском рынке торговых марок данных кондитерских изделий по 179 показателям качества и безопасности. Стоимость зефира на момент закупки составляла от 12,9 рубля до 54,3 рубля за 100 граммов продукта. Согласно результатам испытаний, вся продукция была признана безопасной", - говорится в сообщении.
Продажа мяса на продовольственном рынке
1 ноября, 08:26РИА Новости
Роскачество рассказало, как оценить свежесть мяса в домашних условиях
Роскачество указывает, что качество зефира определялось в первую очередь по массовой доле фруктового сырья, которого в соответствии с ГОСТ "Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия" в изделии должно быть не менее 11%. В продукции семи производителей показатель был ниже данного уровня.
"При этом нарушителями по данному показателю официально можно признать лишь три торговые марки - те, которые производятся в соответствии с требованиями ГОСТ", - отмечает организация. Зефир также проверялся на содержание консервантов. В продукции трех торговых марок была выявлена незаявленная в маркировке сорбиновая кислота (Е200), в одной - незаявленная в составе бензойная кислота, в 13-ти марках - сернистая кислота.
Мороженое
31 октября, 09:06РИА Новости
В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде
Исследование также включало изучение маркировки продукции, и здесь эксперты организации выявили ряд нарушений. "Практически половина производителей, вопреки требованиям, не обозначили на этикетке информацию о том, что в продукте содержится аллерген (в зефире это диоксид серы, информацию о котором нужно выносить в маркировке, если в зефире его содержится более 10 миллиграмм на килограмм продукта)", - указывается в релизе.
Диоксид серы, указывает Роскачество, является разрешенной добавкой, но 12 производителей не указали ее наличие на этикетке. Кроме того, было зафиксировано три несоответствия в указании массы нетто-продукта и 10 расхождений в фактическом и заявленном количестве углеводов. Претензий к запаху, вкусу, консистенции и внешнему виду зефира у специалистов не возникло, в продукции не было также выявлено синтетических красителей.
Зеленый чай
23 октября, 08:09РИА Новости
Роскачество проверило сборы и БАДы из ромашки
11521214
Обсудить 1
РоскачествоРоссияОбщество
Рекомендуем
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Гречневая каша
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Зал судебных заседаний
На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Лента новостейМолния