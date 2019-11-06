Роскачество проверило ванильный зефир

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.

"Эксперты проверили 26 наиболее популярных на российском рынке торговых марок данных кондитерских изделий по 179 показателям качества и безопасности. Стоимость зефира на момент закупки составляла от 12,9 рубля до 54,3 рубля за 100 граммов продукта. Согласно результатам испытаний, вся продукция была признана безопасной", - говорится в сообщении.

Роскачество указывает, что качество зефира определялось в первую очередь по массовой доле фруктового сырья, которого в соответствии с ГОСТ "Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия" в изделии должно быть не менее 11%. В продукции семи производителей показатель был ниже данного уровня.

"При этом нарушителями по данному показателю официально можно признать лишь три торговые марки - те, которые производятся в соответствии с требованиями ГОСТ", - отмечает организация. Зефир также проверялся на содержание консервантов. В продукции трех торговых марок была выявлена незаявленная в маркировке сорбиновая кислота (Е200), в одной - незаявленная в составе бензойная кислота, в 13-ти марках - сернистая кислота.

Исследование также включало изучение маркировки продукции, и здесь эксперты организации выявили ряд нарушений. "Практически половина производителей, вопреки требованиям, не обозначили на этикетке информацию о том, что в продукте содержится аллерген (в зефире это диоксид серы, информацию о котором нужно выносить в маркировке, если в зефире его содержится более 10 миллиграмм на килограмм продукта)", - указывается в релизе.