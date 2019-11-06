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РИА Новости

Рейс в Доминиканскую Республику вынужденно сел в Шереметьево

08:04 06.11.2019 (обновлено: 11:22 06.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСамолеты на взлетной полосе аэропорта Шереметьево
Самолеты на взлетной полосе аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолеты на взлетной полосе аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Самолет Boeing 777 сообщением Москва — Пунта-Кана совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс № 7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", — сказал собеседник агентства.
Самолет Boeing 737-800 в небе
4 ноября, 17:30РИА Новости
В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности
По его словам, после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 488 человек.
"Самолет благополучно приземлился, обстоятельства инцидента выясняются", — добавил собеседник агентства.
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Шереметьево (аэропорт)Происшествия
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