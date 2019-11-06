Рейс в Доминиканскую Республику вынужденно сел в Шереметьево

"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс № 7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 488 человек.