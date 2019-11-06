Рейс в Доминиканскую Республику вынужденно сел в Шереметьево

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Самолет Boeing 777 сообщением Москва — Пунта-Кана совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс № 7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 488 человек.
"Самолет благополучно приземлился, обстоятельства инцидента выясняются", — добавил собеседник агентства.