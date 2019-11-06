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РИА Новости

В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом

07:51 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкСамолет Ан-24Б авиакомпании "ИрАэро"
Самолет Ан-24Б авиакомпании ИрАэро
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Самолет Ан-24Б авиакомпании "ИрАэро". Архивное фото
ИРКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" совместно с СК на транспорте и Росавиацией расследует данные, что пассажирка управляла самолетом Ан-24, следовавшим из Якутска, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, на котором пассажирка рейса, летевшего из Якутска, сидит за штурвалом самолета Ан-24. Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ начало доследственную проверку данных об управлении воздушным судном "ИрАэро" без соответствующего допуска.
"Совместно с СК на транспорте и Росавиацией мы проводим расследование. На текущий момент еще со всей определенностью не ясно, какой именно авиакомпании принадлежал самолет. Не факт, что нашей. Для выяснения обстоятельств инцидента мы предоставляем все запрашиваемые документы, вплоть до списков пассажиров", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что это нетипичный случай, за всю историю авиакомпании такая ситуация происходит впервые.
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Авиакомпания "ИрАэро" образована в 1999 году, базируется в международном аэропорту Иркутска. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.
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Ан-24Следственный комитет РФРосавиацияКитайИркутскРоссияИрАэроПроисшествия
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