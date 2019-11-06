Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая . Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию , поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience

Выводы специалистов основаны на информации, полученной в ходе 40-летних наблюдений. Эти данные включают в себя потребление энергии, температуру поверхности, рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов, ВВП и выбросы углекислого газа.

По словам одного из авторов документа, сотрудника Университета Сиднея Томаса Ньюсома, ученые должны выполнить моральный долг, предупредив весь мир о чрезвычайной экологической ситуации. Его коллега из Университета штата Орегон Уильям Риппл добавил, что климатические изменения развиваются стремительнее, чем ожидали многие исследователи.

Специалисты подчеркнули, что человечество все еще может принять определенные меры для улучшения ситуации. Они назвали несколько сфер, в которых необходимо сделать шаги для замедления глобального потепления.