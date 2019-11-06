Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T15:57Z
https://ria.ru/20191106/1560616641.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/91865/83/918658389_0:220:2501:1626_1036x0_80_0_0_71100b11ece0fd9b6567aa89b85863d2.jpg
РИА Новости

Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"

07:44 06.11.2019 (обновлено: 15:57 06.11.2019)
312368
© Fotolia / Николай Григорьев Загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха
© Fotolia / Николай Григорьев
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience.
Выводы специалистов основаны на информации, полученной в ходе 40-летних наблюдений. Эти данные включают в себя потребление энергии, температуру поверхности, рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов, ВВП и выбросы углекислого газа.
По словам одного из авторов документа, сотрудника Университета Сиднея Томаса Ньюсома, ученые должны выполнить моральный долг, предупредив весь мир о чрезвычайной экологической ситуации. Его коллега из Университета штата Орегон Уильям Риппл добавил, что климатические изменения развиваются стремительнее, чем ожидали многие исследователи.
Специалисты подчеркнули, что человечество все еще может принять определенные меры для улучшения ситуации. Они назвали несколько сфер, в которых необходимо сделать шаги для замедления глобального потепления.
В частности, ученые призвали заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, вводить высокие "углеродные налоги", сократить выбросы нестойких загрязнителей, отойти от стремления к росту ВВП и улучшению материального положения, остановить массовую вырубку лесов и потреблять меньше животной пищи.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
29 октября, 05:08РИА Новости
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
514975195165312
Обсудить 182
Земля - РИА НаукаАвстралияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Неописуемые страдания всемумиру причиняет то, что в России отступает вечная мерзлота. Наши земли прирастают потенциальными сельхозугодьями, наш климат становится мягче. Это факт. Не факт то, что причиной являются выбросы- это уже политика выгодная евроамерам, но не нам и не большинству человечества. Касательно продажных грантоедов всегомира, у меня нет достаточно мерзкого эпитета, харрактеризующего их моральный облик.
6 ноября, 08:16
Евгений Д
271612153
Помощь богатых стран бедным вызывает гиперпопуляцию, не становится меньше голодных, не становится больше сытых, становится больше потребителей ресурсов, ограниченных ресурсов
6 ноября, 08:52
ODOR SCROTUM
194046022
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Актер Виталий Жигалин
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Лента новостейМолния