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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии

07:42 06.11.2019
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Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Меморандум России и Турции по Сирии может быть продлен в случае его успешной реализации, сказала РИА Новости член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней.
"Это соглашение имело большой успех... Если оно будет практичным на местах, оно может быть продлено и может воплотить ожидания сторон. То, чего хочет Турция, совершенно ясно - она хочет обезопасить свою границу, а также очистить ее от террористов", - заявила Гюней.
Отвечая на вопрос о сроке действия договоренностей России и Турции по Сирии, Гюней отметила, что это "зависит от того, что происходит на местах". Она подчеркнула, что во вторник Россия и Турция провели на севере Сирии второе совместное патрулирование.
Собеседница агентства отметила, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган состоят в хороших отношениях и "понимают друг друга".
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в Северо-Восточной Сирии
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Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии
На прошлой неделе министерство обороны Сирии призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии. В этой связи Гюней отметила, что Анкара не поддерживает защиту SDF со стороны сирийского правительства.
"Мы рассматриваем SDF как PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз"). Для нас была бы неприемлема защита PYD со стороны (президента Сирии Башара) Асада. Это однозначно", - подчеркнула Гюней.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Война в СирииСирийские демократические силыВладимир ПутинТурцияСирияРоссияВ мире
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