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РИА Новости

Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе

07:24 06.11.2019 (обновлено: 08:59 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посольство России в США прокомментировало очередные антироссийские публикации в ведущих американских изданиях.
"Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
В адрес Москвы выдвигаются ничем не обоснованные обвинения, а авторы строят статьи по одному шаблону, что заставляет усомниться в объективности этих СМИ, заявили дипломаты.
"Запросы о мнении российской стороны при этом призваны лишь создать видимость соблюдения неких "стандартов". Зачастую, наши ответы настолько неудобны, что просто цензурируются или не публикуются", — отмечается в комментарии.
В посольстве подчеркнули, что донести позицию дипмиссии по ряду важнейших вопросов через американские СМИ "практически нереально".
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
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