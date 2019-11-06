Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посольство России в США прокомментировало очередные антироссийские публикации в ведущих американских изданиях.
"Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
В адрес Москвы выдвигаются ничем не обоснованные обвинения, а авторы строят статьи по одному шаблону, что заставляет усомниться в объективности этих СМИ, заявили дипломаты.
"Запросы о мнении российской стороны при этом призваны лишь создать видимость соблюдения неких "стандартов". Зачастую, наши ответы настолько неудобны, что просто цензурируются или не публикуются", — отмечается в комментарии.
В посольстве подчеркнули, что донести позицию дипмиссии по ряду важнейших вопросов через американские СМИ "практически нереально".