Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посольство России в США прокомментировало очередные антироссийские публикации в ведущих американских изданиях.

"Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook

В адрес Москвы выдвигаются ничем не обоснованные обвинения, а авторы строят статьи по одному шаблону, что заставляет усомниться в объективности этих СМИ, заявили дипломаты.

"Запросы о мнении российской стороны при этом призваны лишь создать видимость соблюдения неких "стандартов". Зачастую, наши ответы настолько неудобны, что просто цензурируются или не публикуются", — отмечается в комментарии.