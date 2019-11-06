Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Система выброса парашюта могла привести к нераскрытию одного из трех куполов парашюта при испытаниях системы аварийного спасения американского космического корабля Starliner, рассказал РИА Новости главный конструктор АО "НИИ Парашютостроения" (входит в холдинг "Технодинамика", который входит в госкорпорацию "Ростех") Владимир Качалов.
В понедельник компания Boeing провела испытания системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner. Испытание прошло на полигоне Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико). В результате проверки один из трех парашютов не сработал. В НАСА назвали ситуацию "приемлемой" для безопасности экипажа. Испытания никак не сказались на планах предстоящего беспилотного запуска к МКС корабля Starliner, который запланирован на 17 декабря. Новые корабли в США разрабатываются на смену выведенной из эксплуатации транспортной системе Space Shuttle. С 2011 года экипажи на МКС доставляют только российскими кораблями "Союз".
"Что касается инцидента с кораблем Starliner, то на основе имеющейся информации можно лишь предполагать, что один из трех основных парашютов не вводился в действие (возможно, речь идет об отказе мортиры (специального устройства выброса парашюта - ред.) или имитации отказа мортиры), и аппарат снижался на полностью раскрытых двух основных парашютах. На видеоматериалах следов третьего парашюта не обнаруживается", - рассказал он.
По словам эксперта, имитация отказа мортиры могла быть выполнена для искусственного создания экстремальных условий работы парашютной системы по нагрузкам и скоростному напору. "Но заключить, идет ли речь об отказе парашюта и спланировано ли это в рамках программы испытаний или стало следствием нештатной работы мортиры, не представляется возможным без более полной информации о самой программе и целях испытаний", - указал Качалов.