Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"

"Что касается инцидента с кораблем Starliner, то на основе имеющейся информации можно лишь предполагать, что один из трех основных парашютов не вводился в действие (возможно, речь идет об отказе мортиры (специального устройства выброса парашюта - ред.) или имитации отказа мортиры), и аппарат снижался на полностью раскрытых двух основных парашютах. На видеоматериалах следов третьего парашюта не обнаруживается", - рассказал он.