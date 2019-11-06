В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Российский газ будет гораздо дешевле для европейских потребителей, чем альтернативы, которые могут предложить Российский газ будет гораздо дешевле для европейских потребителей, чем альтернативы, которые могут предложить Соединенные Штаты , заявила РИА Новости член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней.

"Российский газ очень дешевый. Американцы решили поставлять свой сланцевый газ через (экспорт - ред.) СПГ, при этом они уже привезли его в определенные европейские страны, но это дорого", - сказала Гюней.

Она назвала " Турецкий поток " "наиболее важным стратегическим проектом, когда-либо подписанным между Россией и Турцией", и выразила "стопроцентную" уверенность в том, что он будет функционировать.

"Эта огромная сеть российских трубопроводов уже существует. Как следствие, их наличие делает экономически обоснованными расчеты рентабельности для европейцев, которые принимают решение относительно российского газа и отдают ему предпочтение", - отметила Гюней.