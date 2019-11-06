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РИА Новости

В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы

07:10 06.11.2019
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© Турецкий потокЗавершение соединения морской и наземных частей "Турецкого потока"
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
© Турецкий поток
Завершение соединения морской и наземных частей "Турецкого потока". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Российский газ будет гораздо дешевле для европейских потребителей, чем альтернативы, которые могут предложить Соединенные Штаты, заявила РИА Новости член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней.
"Российский газ очень дешевый. Американцы решили поставлять свой сланцевый газ через (экспорт - ред.) СПГ, при этом они уже привезли его в определенные европейские страны, но это дорого", - сказала Гюней.
Она назвала "Турецкий поток" "наиболее важным стратегическим проектом, когда-либо подписанным между Россией и Турцией", и выразила "стопроцентную" уверенность в том, что он будет функционировать.
"Эта огромная сеть российских трубопроводов уже существует. Как следствие, их наличие делает экономически обоснованными расчеты рентабельности для европейцев, которые принимают решение относительно российского газа и отдают ему предпочтение", - отметила Гюней.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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Турецкий потокТурцияРоссияСШАЭкономика
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