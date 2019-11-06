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РИА Новости

В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене

06:10 06.11.2019
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европейский союз считает подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами, действующими на юге страны, важным шагом на пути к миру в этой стране и во всем регионе, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.
"Заключение между правительством Йемена и Переходным советом Южного Йемена соглашения, достигнутого в Эр-Рияде при содействии Саудовской Аравии, является важным шагом на пути к деэскалации и миру в Йемене и в регионе", - отмечается в заявлении службы.
В ведомстве отметили, что Йемен стал ближе к достижению "согласованного и всеобъемлющего мирного урегулирования", которое положит конец конфликту, из-за которого в стране возник "самый тяжелый гуманитарный кризис в мире".
"Европейский союз призывает стороны, подписавшие соглашение, воспользоваться этой возможностью для возобновления работы по достижению согласованного и устойчивого мира под эгидой ООН", - подчеркивается в заявлении.
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Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.
В августе сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
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Ансар АллаЕвросоюзЙеменООНВ мире
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