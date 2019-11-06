В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европейский союз считает подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами, действующими на юге страны, важным шагом на пути к миру в этой стране и во всем регионе, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Заключение между правительством Йемена и Переходным советом Южного Йемена соглашения, достигнутого в Эр-Рияде при содействии Саудовской Аравии, является важным шагом на пути к деэскалации и миру в Йемене и в регионе", - отмечается в заявлении службы.

В ведомстве отметили, что Йемен стал ближе к достижению "согласованного и всеобъемлющего мирного урегулирования", которое положит конец конфликту, из-за которого в стране возник "самый тяжелый гуманитарный кризис в мире".

"Европейский союз призывает стороны, подписавшие соглашение, воспользоваться этой возможностью для возобновления работы по достижению согласованного и устойчивого мира под эгидой ООН", - подчеркивается в заявлении.

Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.