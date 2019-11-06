Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября

На танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка 2 ноября произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".