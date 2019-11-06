Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Двух моряков, погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находка, похоронят 7 ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".
На танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка 2 ноября произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Похороны двух погибших моряков намечены на завтра", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что все расходы компания взяла на себя.