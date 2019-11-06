Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T05:56Z
https://ria.ru/20191106/1560616011.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156051/97/1560519706_0:475:900:981_1036x0_80_0_0_b9aea2f8b86090a52bd7105ef03b7567.jpg
РИА Новости

Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября

05:56 06.11.2019
573
© NewsVL.ruТанкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Двух моряков, погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находка, похоронят 7 ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".
На танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка 2 ноября произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Похороны двух погибших моряков намечены на завтра", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что все расходы компания взяла на себя.
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
3 ноября, 10:25РИА Новости
В Находку прибыли водолазы для поиска моряка с танкера "Залив Америка"
000350
Обсудить 0
Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФВладивостокНаходкаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
18:52Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
18:50Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
Лента новостейМолния