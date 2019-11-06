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РИА Новости

В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ

05:54 06.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© Sputnik
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Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на члена законодательного совета Гонконга и ранил еще двух человек, сообщает издание South China Morning Post.
По данным полиции, нападение произошло в 8.44 по местному времени (3.44 мск) в районе Туен Мун. Член законодательного совета Хэ Цзюньяо (Junius Ho Kwan-yiu) находился у своей палатки, где общался с избирателями в рамках кампании по выборам в местный районный совет, пишет газета.
По данным издания, ранения получили еще два человека. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, нападавшего задержали.
Как отмечает издание, Хэ Цзюньяо, выступающий против антиправительственных протестов, подвергся масштабной критике, когда в интернете появилось видео, где он пожимает руки мужчинам в белых футболках. Это случилось после того, как летом на станции Юаньлан группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу людей в черных одеждах, посчитав их за демонстрантов. В результате тех столкновений 36 человек были госпитализированы.
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Сам законодатель свою связь с нападавшим отрицает.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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