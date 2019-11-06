В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на члена законодательного совета Неизвестный напал с ножом на члена законодательного совета Гонконга и ранил еще двух человек, сообщает издание South China Morning Post

По данным полиции, нападение произошло в 8.44 по местному времени (3.44 мск) в районе Туен Мун. Член законодательного совета Хэ Цзюньяо (Junius Ho Kwan-yiu) находился у своей палатки, где общался с избирателями в рамках кампании по выборам в местный районный совет, пишет газета.

По данным издания, ранения получили еще два человека. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, нападавшего задержали.

Как отмечает издание, Хэ Цзюньяо, выступающий против антиправительственных протестов, подвергся масштабной критике, когда в интернете появилось видео, где он пожимает руки мужчинам в белых футболках. Это случилось после того, как летом на станции Юаньлан группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу людей в черных одеждах, посчитав их за демонстрантов. В результате тех столкновений 36 человек были госпитализированы.

Сам законодатель свою связь с нападавшим отрицает.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.